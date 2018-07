Sky viskus Froome'i kaitsele: UCI president käitub ja mõtleb nagu külavanem

Touri korraldajad teatasid võistluse algust, et ei kavatse astmarohu kasutamise skandaali sattunud Chris Froome'i osalema lubada. Esmaspäeval ehk vähem kui nädal enne tuuri algust langetas UCI aga ootamatult otsuse loobuda üheksa kuud kestnud uurimise järel kõigist Froome'i vastu esitatud süüdistustest.

45-aastane Lappartient teatas seepeale BBCga vesteldes, et Froome'il olevat olnud konkurentidest lihtsam oma õiguste eest võidelda, kuna Sky on rikas võistkond. «Tal oli suurem rahaline tugi, et leida head eksperdid, kes olukorda selgitaksid. Kahjuks on see üks elu tõsiasjadest,» lausus Lappartient.

«Võib-olla on temas endiselt Prantsusmaa väikelinna linnapea mentaliteeti,» nähvas seepeale Brailsford. Lappartient on tõepoolest Prantsusmaa kommuuni Sarzeau linnapea. Seal lõpeb teisipäeval tänavuse Tour de France'i neljas etapp.

Dave Brailsford ei ole UCI presidendi hoiakuga rahul. FOTO: Chris Wallis / GodingImages/PA Images

«Kui tahad olla rahvusvahelise alaliidu president ja rahvusvahelises kogukonnas kõiki kaitsta, siis ära võta prantslaslikku ega mingit muud rahvuslikku vaatenurka. Ilmselgelt ta alles õpib seda mõistma,» jätlas Brailsford sarkastiliselt. «Mida kiiremini ta aru saab, milline vastutus rahvusvahelise alaliidu juhi õlgadel lasub, seda parem kõigi jaoks. Aga ta peab veel vaeva nägema.»

Tour de France'i neljakordne tšempion Froome tarvitas analüüside põhjal otsustades septembris peetud Vueltal lubatust suuremas koguses astmaravimit salbutamooli, kuid UCI loobus Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) soovitusel viimaks tema vastu suunatud uurimisest. «Kui mina UCId juhiksin, üritaksin rahvusvahelisi sponsoreid teiste alade juurest enda manu meelitada. Püüaksin suuri kalu, mitte ei kritiseeriks neid nende rahastusallikate pärast,» lisas Brailsford.

«Ja kui lisaraha võimaldab reegleid kohendada või muuta, siis juhul kui mõni rattur, kelle sissetulek pole nii suur, annab valepositiivse proovi, ütleksin mina: aitäh selle investeringu eest, sest tänu sellele saame oma reegleid parendada,» jätkas ta. «Kui tahame süütuid sõitjaid kaitsta, ei taha me valepositiivseid proove. Kui keegi saab sellele kaasa aidata – suurepärane. Ma ei võtaks hoiakut, et ühtedele kehtib üks ja teistele teine reegel.»

Lappartient lausus, et UCI on asitõendeid hinnates ja uurimist läbi viies neutraalne, «sõltumata sellest kas tegu on tundmatu sõitja või Chris Froome'iga, väikese tiimi või Team Skyga.» President sõnas, et UCI avaldaks kogu tõe Froome'i kaasusest «hea meelega», kud selleks peavad nad ratturilt loa saama. Reedel kuulutas UCI aga, et WADA ei avalda niisugust infot põhjusega, kuna pettust üritavad sõitjad võiksid seda ära kasutada.