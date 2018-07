Türgi meedia: Klopp ajab taga venelastel pinnuks silmas olevat keskkaitsjat

Väidetavalt on Kloppi sihikul Domagoj Vida, kes lõi MMil äsjases veerandfinaalis lisaajal Venemaa vastu olulise värava ning realiseeris järgnenud penaltiseerias ka 11 meetri karistuslöögi. Vida mängib praegu Istanbuli Besiktase ridades, ent samas kehtib tema leping veel neli aastat ning õnnestunud MM ähvardab keskkaitsja hinnasildil olevat numbrit veelgi kasvatada.

Vida ja endine koondislane Ognjen Vukojevic esinesid pärast MMi veerandfinaali videos, mis ajas venelased närvi. Nimelt pühendasid mehed võidu Ukrainale, kasutades Venemaa agressiooni vastu võidelnud Ukraina sõdurite sõjahüüdu. «Au Ukrainale! See võit on pühendatud (Kiievi) Dinamole ja Ukrainale. Läheb, läheb! Edasi, Horvaatia!» hüüavad mehed videos.

Nii Vida kui Vukojevic on Ukrainas pikalt elanud ning räägivad ka ukraina keelt. Vida mängis Kiievi Dinamos aastail 2013-2018 ja Vukojevic aastatel 2008-2015. Kuna Rahvusvaheline Jalgpalli Liit (FIFA) on kõik poliitilised sõnumid ära keelanud, eeldati, et Vidat trahvitakse, ent mängukeeldu ta lõpuks ikkagi ei saanud ning võib poolfinaalis platsile joosta.