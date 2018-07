Hispaania jalgpallikoondise uus peatreener on endine Barcelona juhendaja

48-aastane Luis Enrique mängis aastatel 1991-96 Madridi Reali ja 1996-2004 Barcelona eest, kuniks mängijakarjäärile joone alla tõmbas. Peaatreenerina on ta juhendanud Barcelona duubelmeeskonda, AS Romat ja Celta Vigot, aastatel 2014-17 oli ta aga Barcelona klubi peatreener. Mängijana võitis ta kolm korda Hispaania liiga, Barcelona treenerina aga kaks liigatiitlit, Meistrite liiga, UEFA Superkarika, klubide MMi ja kolm Hispaania karikat. 2015. aastal nimetati ta nii Hispaania kui ka maailma parimaks treeneriks.

Hispaania koondist on Enrique esindanud 62 korda ja löönud 12 väravat. Hispaania vallandas vaid päev enne käimasoleva MMi algust senise juhendaja Julen Lopetegui, kui tuli ilmsiks, et mees on sõlminud töölepingu Madridi Realiga. MMil juhendas koondist peatreeneri kohusetäitja Fernando Hierro, alagrupist edasi pääsenud Hispaania kaotas kaheksandikfinaalis penaltiseeria järel Venemaale.