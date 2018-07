Rally Estonia ajalugu: ka Markko Märtin ei suutnud esimest rallit kahjumist päästa

«Markko starti saamine esimesel aastal oli hästi oluline. See oli üle aasta esimene võistlusstart. Muidugi ta oli legend. Oli, on ja jääb,» meenutab Rally EStonia korraldaja Tarmo Hõbe.

«Saime tema turundusvankri ette. Oli selge, et publikuhuvi on suur ja esimese aastaga oli väga palju rahvast raja ääres. Kõik läks nagu raamatu järgi,» rõõmustas ta.

«Esimese aastaga me genereerisime korraliku majandusliku miinuse, mis viis meid väga lähedale sellele, et me oleks selle protsessi lõpetanud,» avaldas Urmo Aava.