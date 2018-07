Pellegrini värbas uue klubi eesotsas enda ridadesse Arsenali poolkaitsja

Wilshere ise on olnud väiksest peale West Hami ausataja. "Klubiga liitumine on minu jaoks eriline. Paljud inimesed teavad, et mul oli väiksena selle klubiga eriline suhe. Kindlasti on inimesed näinud minust ka pilte, kus ma kannan West Hami särki. Mul on paju häid mälestusi lapsepõlvest, kui ma käisin West Hami toetamas. Minu perekond ja paljud sõbrad on samuti selle klubi toetajad, nii et kõik on õnnelikud," rääkis Wilshere oma üleminekust West Hami kodulehel.