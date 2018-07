Üldliidrina jätkav Viidas tuli Saksamaal taas teiseks

Ajasõidus sõitis eestlane välja viienda koha. «Plaan oli kohe alguses sõita puhas ring ning siis otsustada, et kas on lõpupoole vaja uuesti välja minna või mitte. Esimesed kaks ringi saingi ilma suurema segamiseta tehtud, kuid kiirusest jäi puudu. Võtsime siis korraks boksis aja maha ja analüüsisime, kuid jõudsime järeldusele, et suurt ajavaru mul ei jäänud,» ei olnud Viidas oma ajasõiduga rahul.