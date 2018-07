FC Flora ridades on tagasi ründaja Rauno Sappinen.

Eesti edukaima jalgpalliklubi, 11-kordse meistri FC Flora saldo eurosarjades on teada-tuntud kehv – 23 hooaja jooksul on suudetud alistada vaid üks vastane (Oslo Lyn 2006. aastal). Tänavu on Floral seoses muutunud formaadiga esimest korda kaks elu ehk esimene kaotus ei tähenda veel eurohooaja lõppu.