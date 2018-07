Mbappe üritab MMi abiga Neymarile kiusamise eest kätte maksta

Nimelt on Kylian Mbappe tegemas hetkel Prantsusmaa koondise ridades suurepärast MMi. Kõigepealt lõi ta alagrupiturniiril värava Peruu vastu ning seejärel saatis kaheksandikfinaalis koju Argentiina ja Lionel Messi enda. Argentina võrku lõi Mbappe lausa kaks palli. Vaid 19-aastasest prantsusmaa noorukist sai teine noormängija peale Pele't, kes on suutnud MMil lüüa ühes mängus kaks väravat.

Hispaania väljaande El Pais andmetel ei ole Neymari ja Mbappe läbisaamine just kõige parem.

Ilmselt on Mbappe parimaks võimaluseks Neymarile kätte maksta just nimelt aidata Prantsusmaa koondisel tulla maailmameistriks. Kõigepealt on vaja prantslastel alistada poolfinaalis Belgia. Seejärel tuleks neile finaalis vastu kas Inglismaa või Horvaatia.