Milline Eesti kihlveokontor pakub soodsaimat koefitsienti Belgia võidule? Aga Inglismaa omale?

Coolbet võidab ühe arvestuse ka kolmapäevase poolfinaali osas – nende Horvaatia normaalaja võidule pakutav 3,70 on selgelt parim. Järgneb Betsafe 3,60-ga, ülejäänud kontorite pakkumised ei ületa 3,55 piiri. Inglismaa normaalaja võidu osas on kõrgeim (2,39) Betsafe’i koefitsient, millele jäävad minimaalselt alla Coolbet ja Unibet (mõlemad 2,38). Viigi osas on soodsaimad pakkumised Olybetil ja Unibetil (3,10).