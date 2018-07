Jalgpalli MM toob endaga kaasa ajaloolise muudatuse Wimbledonis

Algselt oli ka neid, kes soovisid, et Wimbledoni finaal edasi lükkuks, aga korraldajad andsid mõista, et kahjuks finaali aega ei ole võimalik muuta. Ajalooliselt toimub finaal alati kohaliku aja järgi kell 14:00 ning jalgpalli finaal algab 16:00. See jätab võimaluse, et võistlused võivad omavahel kattuda.