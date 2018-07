Horvaatia kaitsja auavaldus Ukrainale kütab üles üha uusi kirgi

Pärast mängu tegi abitreener Ognjen Vukojevic video, kus ta koos koondise kaitsja Domagoj Vidaga hüüdsid videos: «Au Ukrainale! See võit on pühendatud (Kiievi) Dinamole ja Ukrainale.» Selle lause tõttu hoiatati Horvaatia kaitsjat Vidat, kuna FIFA arust oli tegu siiski poliitilise väljaütlemisega.

Ukraina inimesed on aga peale seda FIFA peale vihased, ning üritavad seda igal võimalikul moel välja näidata. Nii postitavad ukrainlased igale poole loosungeid «Au Ukrainale!» Kümned tuhanded ukrainlased on oma viha välja näitamas ja üritamas Facebookis FIFA mainet alla tõmmata.

Facebookis saab iga lehekülge hinnata ja nii ka FIFA oma. Kui veel eile, 9. juunil oli FIFA hinne üle nelja (maksimaalne hinne on viis), siis täna hommikuks on üle 150 000 ukrainlase näidanud välja oma viha ning FIFA hinne Facebookis on langenud 1,3 peale.