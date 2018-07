Motivatsioonipuuduse käes vaevelnud olümpiavõitja otsustas karjääri jätkata

Sakslanna tunnistas, et alustas treeninguid tavapärasest hiljem ehk alles 1. juunil. «Ma pidin aja maha võtma. Andsin endale aega, et panna paika eesmärgid. Mõtlesin oma tuleviku peale ja see on normaalne, kui oled kogu aeg selles karussellis,» rääkis Dahlmeier, kes ei lubanud, et osaleb ka nelja aasta pärast toimuvatel olümpiamängudel.