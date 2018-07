EMiks valmistuv Eesti U20 korvpallikoondis kaotas napilt Rootsile

Nii jäi Eesti lähima järelkasvukoondise bilanss kontrollmängudes 0:4. Kuid arvestades, kui palju ja millisel tasemel on puudujad, pole vaja kaotusi dramatiseerida. Eriti veel kontrollmängudes. Peamine on näidata väärikat mängu Bulgaarias Sofias algaval B-divisjoni EMil.

U20 B-divisjoni EM aga on aga kohe-kohe ukse ees. Homme, 11. juulil algab sõit EMile Bulgaariasse. Vastased Sofias B-alagrupis on Slovakkia, Albaania, Moldova, Sloveenia ja Bulgaaria. Seejuures, üks tõsisemaid mänge on kohe esimesel õhtul – Slovakkiaga. Eks sellest mängust võib sõltuda palju. Tõsiseid vastaseid on veel kaks – Sloveenia ja Bulgaaria. Teised peaks olema jõukohasemad.