Galerii: Inglismaa meeskond valmistus poolfinaaliks... sinist kummikana loopides!

Inglismaa peatreener sai aga rääkida ka muudel teemadel. «Oleme uhked selle toetuse üle, mida me fännide poolt kogeme ja tunneme. Mängijad on olnud meie jalgpalli suurepärased suursaadikud ning see suur toetus on tunnistus sellele. Meie riik on ühtsuse mõttes viimasel ajal elanud üle raskeid hetki. Jalgpall suudab seda ühtsust luua, hindame võimalust, mis meile on antud.»

Samuti uuriti Southgate’ilt, kes kuulus mängijana 1996. aastal EMi poolfinaalis mänginud Inglismaa meeskonda, kas ja mida on tal sellest kaasa võtta? «Praegune meeskond meenutab nii mõneski mõttes 1996. aasta oma, kuigi, tõsi, too meeskond oli oluliselt kogenum,» vastas inglaste juhendaja, ent lisas, et vähesed kogemused ei ole poolfinaali eel probleem. «Jalgpall on väikese skooriga sportmäng, kus juhuse osakaal on suur. Me ei tea, mis juhtuma hakkab, aga olen kindel, et meeskond on mänguks parimal võimalikul moel valmis.»