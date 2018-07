Eesti koondise esiväravavaht liitus tippliiga klubiga

«Mullu oli meeskonnas probleeme kui puudus tasemel kolmas väravavaht, nii et selles rollis mind nähaksegi,» selgitas Ots. «Mulle see sobib, sest tegu on ikkagi minu esimese välislepinguga ning kõik uus vajab harjumist. Väljakutse on suur, aga sihid on mul kõrgel. Realistlikult usun, et madalamal tasemel alustamine sobib paremini kui kohe Eesti liigast Bundesligasse hüpata.»