Eesti publik jäi Ronaldost ilma, kuidas läheb Griezmanni ja Modriciga?

Lilleküla staadionil peetavas finaalis kohtuvad Hispaania hiiud Madridi Real ja Madridi Atletico ehk Meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjad. Käimasoleva MMi käiku jälgides on aga küsimärgi all ka näiteks Antoine Griezmanni või Luka Modrici kaasategemine, sest mõlema mehe rahvuskoondis ehk vastavalt Prantsusmaa ja Horvaatia on jõudnud poolfinaali.