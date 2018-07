Breen lausus portaalile WRC.com, et saab Eestis taas harjuda gaas põhjas sõitmisega. Iirlane võistleb siinmail pärast 2011. ja 2015. aastat kolmandat korda. «Katsed on küll sellest asjast saadik üsna palju muutunud, aga nende iseloom on ikka sama. Kohati lendame isegi kiiremini kui Soomes, igatahes väga kiiresti. Nii saan juuli lõpuks Soomes asuda esimesest katsest alates pingutama,» ütles Breen.