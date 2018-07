Prantsusmaa juhendaja Didier Deschampsi esimesed mängujärgsed kommentaarid olid järgmised: «See on midagi erilist. Olen oma noorte mängijate üle uhke. Nad on näidanud küpsust ja head mentaliteeti. Mäng oli väga raske ja Belgia mängis hästi. Me töötasime kaitses kompaktselt. Me oleksime mängu lõpus võinud mängida paremini, kuid müts maha mängijate ees.»

Deschamps, kes juhendas Prantsusmaad ka kaks aastat tagasi, nentis, et meeskond ei ole valusast kaotusest Portugalile tegelikult täielikult toibunud. «Oleme viimased 49 päeva koos olnud ning selle ajaga on juhtunud palju asju. Me ei ole endiselt kahe aasta tagust finaali ära seedinud ning homme näeme, kellega seekord viimast mängu mängime,» sõnas Deschamps.