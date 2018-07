Leicesteri kangelase Mahrezi uueks koduklubiks sai Manchester City

Mahrez ise on ülemineku üle õnnelik ning usub, et tema mängustiil sobitub perfektselt Manchester City omaga. "Manchesteri klubi mängimas vaadata on alati nauding. Pep Guardiola soovib, et tema meeskond mängiks ründavat jalgpalli ja eelmisel hooajal olid City esitused täiesti erakordselt head," vahendab BBC Mahrezi sõnu.