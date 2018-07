Horvaatia kaitsja Lovren: sel korral ei anna ma Kane'ile võimalustki

«Ma austan Kane'i väljakul – ta on löönud viimastel hooaegadel palju väravaid ja tal on head meeskonnakaaslased, niiet kindlasti ei tule mäng kerge. Ma usun, et me oleme mänguks valmis. Kui me mängime sama kompaktselt nagu Argentina vastu, siis ei anna me Kane'ile ja Inglismaale võimalust,» lausus Lovren.