Belgia peatreener pärast kaotust Prantsusmaale: meil ei olnud lihtsalt õnne

«See oli väga võrdne mäng. Kummalgi võistkonnal ei olnud palju võimalusi, mängu otsustas ära üks standardolukord. Meil ei olnud eile lihtsalt piisavalt õnne. Me mängisime palliga ja ründasime, aga siinkohal tuleb anda au Prantsusmaa kaitsjatele – nad said suurepäraselt hakkama,» kommenteeris Martinez olukorda.

«Loomulikult oli peale mängu riietusruumis tõeliselt masendav meeleolu. Finaali jõudmine sai olla meie ainuke eesmärk. Ma ei taha, et minu mängijad oleksid peale turniiri pettunud. Eks praegu on meil kõigil keeruline, oleme pettunud et poolfinaali kaotasime ning hetkel on keeruline tuleviku poole positiivselt vaadata,» rääkis Martinez.