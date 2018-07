Serena Williams: Loodan, et minu tütar ei hakka tennist mängima

Kui Serena Williamsi käest küsiti, kas tema tütar hakkab samuti tennist mängima, vastas ameeriklanna: «Ei, ma loodan, et ta ei hakka tennist mängima. Venus (Williams) küll ütles, et tema võib treener olla, aga ta ei taha ümber maailma reisida. Mina vastasin selle peale, et sa mõtled ikka väga kaugele ette.»