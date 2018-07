Levadia treener eurotee alguses: oleme äärmiselt enesekindlad

36-aastane serblane nimetas endast kümme aastat vanemat Dundalki ametivenda Stephen Kellyt «nooreks treeneriks, kelle käekiri tundub olevat väga nauditav». Eelkõige pidas Rogic silmas, et Kelly on selle ea kohta võitnud juba rohkelt – tervelt 14 – trofeed, samuti tema mängustiili.

Aastatel 2014, 15 ja 16 tuli Dundalk Iirimaa meistriks, kuid mullu loovutas trooni Cork Cityle. Ent tänavu juhitakse taas – äsja on seljataga 11-mänguline võiduseeria – ning Rogic lausus: «Dundalk on praegu parim Iiri klubi ja tuleb üsna kindlalt taas meistriks.»

Enda mängijatesse on ta aga püüdnud süstida piisavalt enesekindlust, et euroväljakule astumine kellegi jalga värisema ei paneks.

«Eestis on palju häid ja andekaid mängijaid. Kahjuks ei saa nad aga klubides piisavalt rahvusvahelisi kogemusi. Noortekoondiste mängud ei ole päris võrreldavad sellega, mis meeste eurosarjades ees ootab. Näiteks tundus mulle, et Flora austas oma eilset vastast natuke liiga palju,» pidas ta silmas Eesti esiklubi kindlat 1:4 allajäämist Beer Sheva Hapoelile.

Sestap on Rogic püüdnud Levadias astuda kindlaid samme, et nimetatud puudujääke vähendada. «Oleme viimase poole aasta jooksul pidanud üheksa rahvusvahelist treeningmängu. Me pole kaotanud neist ainsatki. Olgu, vastased pole absoluutsel tipp-, aga kindlasti korralikul Euroopa tasemel. Olen veendunud, et need mängud olid meie poistele äärmiselt kasulikud. Samuti oleme näinud palju vaeva, et nad oleks vaimselt heitlusteks eurosarjas õigesti valmis. Oleme väga enesekindlad.»