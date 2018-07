Tiitlikaitsja Federer pidas Wimbledonis hullumeelse lahingu ja langes konkurentsist

«Ma ei mõelnud selle lõpuhetkedel enam midagi, vaid kordasin endale, et pean endasse uskuma,» sõnas uskumatu võidu teeninud Anderson mängujärgses intervjuus Eurospordile. «Kui astud Federeri suguse mängija vastu väljakule, ei saa sa mõelda juba ette, et kaotad. Sisendasin endale, et sellest saab minu päev. Federeri alistamine on hetk, mida jään mäletama elu lõpuni.»