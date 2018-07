Jalgpalliromansi lõppmäng

Need kaks mõniteist sekundit kestnud episoodid on ilmselt ilusaim jalgpall, mis sel MMil nähtud. Õnneliku lõppu Belgia meeskonna ja ilusa jalgpalli nautlejate vaheline romanss siiski ei saanud, sest Prantsusmaa koondise lakoonilisus suutis poolfinaalis Belgias peituva ründeilu summutada.

«Eelistanuksin veerandfinaalis Brasilliale kaotamist, sest nemad vähemalt proovisid jalgpalli mängida. Prantsusmaa on pelk antijalgpallimeeskond,» sajatas Belgia väravavaht Thibault Courtois pärast kaotust. Sama tõre oli kapten Eden Hazard: «Eelistan kaotust täna nähtud Belgia koondises võidule platsil olnud Prantsusmaa ridades. Tõsi, nad kaitsevad hästi ja on selles väga efektiivsed. Me ei leidnud nende nõrka kohta üles. Väike hetk maagiat jäi puudu.»