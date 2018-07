Statistikapomm: 7 põnevat fakti Inglismaa nukrast lisaaja-kaotusest

1. Inglismaa on suurturniiridel mänginud poolfinaalis viis korda, kuid koguni neli neist on kaotatud (1968 EM Jugoslaaviale, 1990 MM Saksamaale, 1996 EM Saksamaale ja 2018 MM Horvaatiale). Ainus võit pärineb aastast 1966 Portugali üle, kui inglased võitsid seejärel finaalis ka Saksamaad ning teenisid oma esimese ja ainsa maailmameistritiitli.

2. Inglismaa on sellel sajandil kaotanud Horvaatiale kolm korda, need kõik on olnud nii-öelda võistlusmängud, mitte sõpruslahingud. Ühelgi teisel koondisel sellist negatiivset saldot teise meeskonna vastu ette näidata pole.