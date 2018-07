Kes on järgmised eestlased WRC-sarja tipus?

Mõnda aega tagasi räägiti, et rahvusvahelisele areenile sisenemiseks oleks hea, kui kodused sarjad on n-ö tühjaks sõidetud, et see on justkui küpsuseksam astumaks järgmist sammu. Samas aga, kui noore sõitja puhul suudetakse eelarve kokku panna ja täita nii, et on võimalus juba varakult ka rahvusvahelistes sarjades või tugevama kui Eesti konkurentsiga meistrivõistlustel osaleda, on see kindlasti väga hea võimalus kogemusi koguda.

Siiski, arvestades, et Eesti meistrivõistlustel on noorte sõitjate konkurents väga tihe ja vähesed saavad lubada endale selliseid eelarveid, on Eestis kasutusel pigem esimene variant. Ja ongi äge: saame kodus oma silmaga tunnistada uute tippsõitjate kasvamist.

Eesti Autospordi Liit koos oma toetajatega on kokku pannud atraktiivse paketi Estonian R2 Challenge klassi sõitjatele. Võitja saab nimelt auhinnaks 20 000 eurot, millega saab katta kas siis MM-sarjas Junior WRC-klassis või FIA ERC Euroopa meistrivõistlustel Junior klassis osalemise kulusid. Eesmärk on aidata kaasa eelarve täitmisele ja teisalt luua tugeva konkurentsiga noorteklass, mis meelitab siia teiste riikide noori kiireid sõitjaid.

Kes on tulevased tähed?

Esimesena tasub välja tuua järjekordne saarlane, Ken Torn. Ta on liikunud mööda üsna loogilist rada, olles sõitnud Eestis erinevate autodega ja üleminekud on olnud üsnagi õigel ajal. Septembris 25-aastaseks saav Torn võitis eelmisel aastal koduse Estonian R2 Challenge'i ja osaleb tänavu autoralli MM-sarjas, JWRC-klassis koos suurte kogemustega kaardilugeja Kuldar Sikuga.

Tiheda konkurentsiga JWRC-klassis on nad näidanud head kiirust, kahjuks on aga erinevad viperused nii Rootsis kui Portugalis hea lõpptulemuse rikkunud. Järgmine etapp on neil pärast Shell Helix Rally Estoniat sõidetav Soome MM-ralli ja mõlemad rallid peaks oma iseloomult neile hästi sobima.

Ken Torn ja Kuldar Sikk Portugali rallil. FOTO: Junior WRC / Twitter

Kindlasti tahaks välja tuua, et rallis jõutakse maailma tippu hiljem kui mõnel teisel alal. Ott Tänak tähistas näiteks möödunud sügisel oma 30. sünnipäeva ja seega on näiteks Ken Torn üsna õigel kursil. Kogemus on see, mis sel alal on äärmiselt oluline ja ka see, et juhiloa olemasolu nõue tähendab, et saad osalema hakata kindlas vanuses.

Kui Ken Torn on osalemas juba JWRC-sarjas, siis on ta esimese sammu ära teinud. Kindlasti on mõtteid liikuda edasi rahvusvahelistesse sarjadesse mitmel sõitjal, kes sõidavad Estonian R2 Challenge arvestuses. Roland Poom, Rasmus Uustulnd, Oliver Ojaperv ja mitmed teised on need sõitjad, kes teevad selle klassi äärmiselt konkurentsitihedaks.

Nagu öeldud, võib teel maailma tippu kasutada hüppelauana samuti mõne teise riigi sarju. Paljudel neist on sarnaselt Eestiga korralikud auhinnad, mis teevad järgmised sammud lihtsamaks.