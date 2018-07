Kuku Jalgpallipäevik. Briti ajakirjanik Keir Radnedge: Inglismaa on meeskonnana tugevam kui mängijad eraldivõetuna

Tänase meeskonna edu soovitab ta otsida Inglismaa jalgpalliliidu viimase kümne aasta tööst, mille tulemusel ehitati ümber senine jalgpallistruktuur, alates noormängijate ettevalmistamisest.

«Ka Gareth Southgate on selle tee läbinud, jõudis ta ju peatreeneriks läbi U21 koondise juhendamise,» rääkis Radnedge. «Nüüd on tal juhendada needsamad mängijad, kellega ta töötas noortetasemel. Ta tunneb neid hästi ning tal on nendega suurepärane läbisaamine.»