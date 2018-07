Tipprallisõitjast Rally Estonia peakorraldajaks: Urmo Aava tahab teha maailma parimat rallit

Alustame rõõmusõnumist. Kui oluline on Shell Helix Rally Estonia (edasi Rally Estonia – toim) jaoks fakt, et ekipaažide nimekirja lisandusid ka Ott Tänak – Martin Järveoja?

See on äärmiselt tähtis. Tegelikult ütlesime omakeskis algusest peale, et ei kujuta sellist sündmust ilma Eesti kõige parema rallisõitjata (rallipaarita) ette. Paraku tuleb arvestada, et selliste kokkulepete saavutamine ei käi nii lihtsalt. Tegemist on WRC tehasemeeskonnaga ning need teemad vajavad kinnitamist kõige kõrgemal tasemel. Põhimõtteline nõusolek oli meil olemas juba paar nädalat tagasi, ent et nüüd on asi ametlik, on süda rahul.

Kas Eesti rallisõbrad võivad olla valmis veel mõneks põnevaks uudiseks?

Tegevus ralli atraktiivsemaks muutmise osas käib iga päev, ent pigem tulevad uudised R5 klassis. Kui keegi unistab sellest, et Ford tuleks oma WRC-masinatega võistlema, siis see oleks pigem juba hea maitse piiri ületamine. Meie jaoks on olulised suhted Rahvusvahelise Autospordiliidu ja WRC-promootoriga, me ei taha pakkuda konkurentsi, vaid olla atraktiivne ralli. Tunnetamise küsimus.

Kuidas olete aga senise nimekirjaga rahul? Tänak, Craig Breen, Hayden Paddon, leedukate Dakari mees Benediktas Vanagas on ju kõik juba väga nimekad sõitjad.

Üldiselt on teravama tipuga läinud nii, nagu me oleme planeerinud. Ent ei saa unustada, et kohale tulevad ka Baltikumi, Venemaa, Skandinaavia ja Poola tippsõitjad. Me oleme autorallina siiski Baltikumi põhiline tõmbenumber, meile tahetakse tulla.

Autoralli on väga populaarne olnud juba Markko Märtini aegadest, ent Ott Tänaku tuules on populaarsus lausa meeletu. Kui meediahuvi vaadata, siis on Tänak ilmselt kõige menukam sportlane. Kas huvi tõusu on kuidagi tunda ka ralli korraldajatele?

Kindlasti tunnetame ralli populaarsust, aga pean ütlema, et tegelikult on huvi meie vastu olnud 2010. aastast, mil Rally Estoniaga üldse tegelema hakkasime. Koostööpartnereid näiteks oleme vahetanud minimaalselt ja need ei lõpe kunagi ebastabiilsete suhete tõttu, vaid sõbralikult. Tänak –Järveoja edu muidugi aitab ralli populariseerimisele väga palju kaasa. Ent ala populariseerimisel ei mängi rolli ainult tippsportlane masside vedurina. Rally Estonia on oluline kasvulava noortele talentidele ning siin peab olema võistlus, kus oma oskusi näidata. Kooslus tippsõitja WRCs – tugev kodune võistlus aitavad üheskoos spordiala edasi.

Aga publik? Kas märgata on kasvu piletimüügis ja mitut silmapaari Rally Estonia üldse on suuteline ära teenindama?