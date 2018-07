UEFA Superkarika piletiga saab Tallinna ühistranspordis tasuta sõita

Lisaks on Superkarikale akrediteeritud inimestel oma akrediteerimiskaardi ettenäitamisel tasuta sõiduõigus 6.-15. augustini.

«Tänu sellele otsusele on Tallinna külalistel nii välisriikidest kui ka teistest Eesti linnadest hea võimalus kasutada ühistransporti tasuta, mis muudab suurürituse korralduse ladusamaks ja annab signaali, et külalised on UEFA Superkarikale oodatud. Suur tänu Tallinna linnale meeldiva koostöö eest!» lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär ja UEFA Superkarika projektijuht Anne Rei.