Rally Estonia Elva linnakatse eel saab näha atraktiivset crosskartide võistlust

Crosskardid on viimaste aastatega saavutanud Eestis suure populaarsuse, nendega sõidetakse Eesti meistrivõistlusi ning hiljuti sai neid näha Tallinna Lauluväljakul Delfi rallipäeval, kus Ott Tänak finaalis alistas oma tiimikaaslase Esapekka Lappi Toyota Gazoo Racing WRC meeskonnast. 2016. Aastal sõitis Tänak Rally Estonial Elva linnakatsel samuti enne põhivõistlejaid crosskardiga, tänavu saab ta seda teha Toyota Yaris WRC autoga.

Crosskartide sprindivõistlusel on stardis võistlejaid nii Eestist kui ka Soomest, nende hulgas Eesti meistrivõistluste liider Eero Nõgene.

Crosskart ehk Speedcar Xtreme on tagaveoline, sajaviiekümne hobujõulise mootoriga crosskart, mis tänu oma ülikergele kaalule – veidi üle kolmesaja kilogrammi – on ebareaalse kiirenduse ning ülimalt hea juhitavusega võidusõidumasin. Tänu mootorratta mootorile, kuuekäigulisele otselülitusega käigukastile ning lihtsale ehitusele on Speedcar Xtreme’ga sõitmine kergesti omandatav ning hooldus lihtne ja vähekulukas. Masin kiirendab 0-100 km/h alla kolme sekundi ning arendab kiirust kuni 180 km/h.