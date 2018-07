MotoGP ikoon tõmbab karjäärile joone alla

Kui eelmisel kuul andis 32-aastane Pedrosa mõista, et lahkub pärast kuraditosina aasta pikkust koostööd Hondast, kuid plaanib MotoGP-sarjas võistlemist jätkata, siis eile teatas hispaanlane, et tõmbab karjäärile hoopis joone alla.

«See on raske otsus, sest see on sport, mida ma armastan. Ma olen sellele pikka aega mõelnud,» sõnas kolmel korral MotoGP-sarjas teisena lõpetanud Pedrosa BBC vahendusel. «Tunnen, et ma ei sõida enam sama intensiivsusega nagu varem ja mul on praegu elus teised prioriteedid,» lisas MotoGP ikoon.