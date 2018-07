Horvaatia tähtmängija: ainult meie ise uskusime, et jõuame finaali

«See on midagi kirjeldamatut,» rääkis Perisic pärast võidukat poolfinaali. «See on suur au kõikidele mängijatele ja poolehoidjatele. Ma arvan, et meile pole veel kohale jõudnud, millega hakkama saime,» lisas horvaat, kes säras poolfinaalis värava ja resultatiivse sööduga.

Horvaatia on käimasoleval suurturniiril jäänud kolmes järjestikuses mängus kaotusseisu, kuid alati väljunud võitjana. «See ütleb palju meie meeskonnavaimu kohta. See on selle põlvkonna tõeline tunnusjoon. Meil on jäänud veel üks mäng ja me pole kunagi varem olnud rohkem motiveeritud kui praegu,» sõnas Perišic.