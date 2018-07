Piltuudis: miks kihutab Rally Estonial lumivalge Hyundai i20WRC?

«Kuna Rally Estonia ja ka teised rallid, kus me osaleme, ent mis ei kuulu MM-sarja, on ikkagi WRC-sõitjatele testimise eesmärgil, sõidame me valge autoga, kus reklaamkleepse peal pole. Aga auto on ikkagi sama, muidu poleks ju mõtet isegi MM-ralliks testida,» selgitas Hyundai meeskonna pressiesindaja James Broomhead Postimehele.