Inglismaa kapten Harry Kane: ehitasime suurepärase vundamendi

Koondise kapten Harry Kane vihjas, et sellegipoolest võib Inglismaa finaalturniiriga rahule jääda. «See näitab, et suudame olla kõige kõrgemal tasemel. See näitab, et suudame võita väljalangemismänge ja jõuda poolfinaali. See on suurepärane vundament, mille oleme viimase paari aastaga ehitanud,» sõnas Kane, kes hoiab väravalööjate edetabelis kuue tabamusega esikohta.