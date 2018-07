Endine vormel 1 maailmameister: Williams on surnud

Villeneuve teenis oma ainsa maailmameistritiitli just Williamsi meeskonnas. Seejärel olid Willamsid suures mängus sees veel mitmed aastad, kuid viimased hooajad on olnud pettumust valmistavad. «Ma ei näe mitte midagi… meeskonnas ei ole lihtsalt õiget juhtimist,» rääkis Villeneuve.

Villeneuve leiab, et meeskonna üks looja Frank Williams tegi saatusliku vea, kui määras uueks juhiks oma tütre Claire Williamsi, mitte tema venna Jonathan Williamsi, kellel samuti on varasem autospordialane kogemus olemas. «Väga suur viga. Vaadake, kus see meeskond praegu on. Ma ei näe, kuidas Williams sellest välja rabeleb, lihtsalt ei näe,» sõnas Villeneuve.