Griezmann andis Belgia staaridele teravmeelse vastulöögi

«See on üks igavene antijalgpalli mängiv meeskond. Nende ründaja mängis 30 meetri kaugusel oma väravast. Nad lõid nurgalöögist värava ja istusid ainult kaitses. Pigem oleks me võinud kaotada veerandfinaalis Brasiiliale, see oli vähemalt meeskond, kes tahtis jalgpalli mängida,» kurjustas Courtois ning Hazard lisas: «Enne kaotan Belgiaga, kui võidan sellise Prantsusmaaga.»

«Kas Thibaut Courtois arvab, et nad mängivad Chelseaga sellist jalgpalli nagu FC Barcelona?» salvas Griezmann vastu. «Mind ei huvita, kuidas me mängime, ainus asi, mis mind huvitab on see, et tahame tuua Prantsusmaale teise MM-tiitli.»