Heas tujus Järveoja: oleks ju võinud testikatsel mõnda hüpet ka proovida...

«Oleme siin Karliga (Kruuda – toim) päris palju testinud, aga aastatega on tee nii palju laiemaks läinud ja puid on tee äärest maha võetud, nii et tee on ikkagi kuidagi uus. Siiski – kodurajad on ikkagi kodurajad ja mingil määral tuttavad,» rääkis Järveoja.