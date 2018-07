Levadia ründeliin sai Tartust täiendust

«Liitumine FCI Levadiaga on minu karjääris suur samm edasi. Võistkond võttis mind kohe omaks. Osalesin juba talvel FCI Levadia treeningutel ning see ongi peamine põhjus, miks soovisin siia mängima tulla - siin on soe keskkond, Eesti parim treeningute kvaliteet ning suurepärased tingimused,» kiitis Õigus uut leivaisa.

Õigus mängis sel hooajal Santose eest kaasa 17 kohtumises ning lõi kaheksa väravat. Kogu oma senise karjääri jooksul kasvatajaklubi FC Santost esindanud poolkaitsja lõi mullu esiliigas 20 väravat. Oma esiliiga debüüdi tegi ta seejuures juba 2015. aastal.

Noor ründaja usub, et peagi õnnestub tal ka Premium liigas esmakordselt väljakule pääseda. «Võistlen mänguaja nimel oma ala tipptegijatega, kuid ma ei tulnud siia niisama passima. Pingutan igas trennis, et treenerile silma jääda ning kindlasti saan oma võimaluse,» teatas Õigus enesekindlalt.

Värske FCI Levadia profimängija avaldas tunnustust oma kasvatajaklubile Tartu FC Santosele. «Sellel, et ma nii kaugele välja jõudsin, on suur osa FC Santose klubil ja kogukonnal. Kindlasti lisab see palju motivatsiooni nii FC Santose klubile kui ka kõikidele noormängijatele ning tõestab, et kõik on võimalik,» lausus Õigus

FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogic avaldas Õiguse liitumise üle rahulolu.

«Mul oli võimalus kohtuda Karl Rudolfiga talvise ettevalmistusperioodi vältel, kui ta osales meie meeskonna treeningutel. Soovitasin klubil temaga kindlasti leping sõlmida, kuna nägin noores mängijas suurt potentsiaali, silmapaistvat talenti ning väga-väga suurt tahet saada heaks jalgpalluriks. Karl Rudolf on positiivse hoiakuga intelligentne noormees ning mul on tema liitumise üle siiralt hea meel. Klubi tegi temaga lepingut sõlmides väga head tööd. Õiguse liitumine näitab, et mõtleme väga tõsiselt homse ning eelseisvate hooaegade peale,» kommenteeris Rogic.