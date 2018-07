Tohutult! MM-sarjaga liitunud Ott ei rääkinud sõnagi. Kui nägin tema nime pressikonverentsinimekirjas mõtlesin, et oeh… Mida me siis täna küsime? Aga iga selline inimene on minu jaoks väljakutse. Ka Rally Estonial on selline kidakeelne sõitja – Jari Huttunen. Ott rääkis temastki vähem, ta andis vaid jah-ei vastuseid! Aga ma hakkasin teda järjepanu küsimustega pommitama ning lõpuks ta murdus. Ta on võrratult soe ja lahke inimene. Ma armastan temaga vestlemist, tema huumorisoont. See ei pruugi paljudest intervjuudest välja paista, aga temaga pikemalt rääkides saad aru, milline vahva inimene ta on! Ja ma ei liialda, kui ma ütlen, et ta on rallipargi üks toredamaid kutte. Samas mõistan ka neid, kes tema pilku – ja oh, kui intensiivne see on! – kardavad.