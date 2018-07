Kaks aastat tagasi koduse EM-finaali kaotanud Prantsusmaa on kahtlejad seljatanud. 20 aastat tagasi tuli Didier Deschamps mängijana Aime Jacquet’ käe all maailmameistriks, nüüd mängib tema juhendatav meeskond samas stiilis. Paul Pogba on küpsenud täiskasvanuks, Raphaël Varane’ist on saanud enesekindel liider, 19-aastane tulesäde Kylian Mbappe kehastab nooruslikku uljust.