MM-finaalil osalev 8-aastane Tristen soovib enda kõrvale Kylian Mbappet

«Päris kõik meeskonnad ei võitnud, keda ma tahtsin, et nad võidaksid,» võtab FC Ülenurme noorjalgpallur Tristen senise turniiri isiklikust vaatevinklist kokku. Nimelt olid tema lemmikuteks Brasiilia ja Inglismaa, kes aga mõlemad langesid konkurentsist enne finaali («Belgia – Brasiilia mäng on mul väga hästi meelde jäänud, kuigi see ei meeldinud mulle üldse!» märgib ta kergelt torisedes)

Reede päeval isa Kristjaniga Moskvasse saabunud Tristen oli vaatamata Brasiilia ja Inglismaa kurvale saatusele kaks päeva enne finaalmatši ikkagi õhinat täis. «Natuke kartsin enne sõitu, aga nüüd enam mitte. Nüüd on kõik hästi!» teatab ta. Kuigi see, millise mängija ta väljakule saadab, selgub alles pool tundi enne avavilet, on Tristenil kindel soov juba paigas. «Kõige rohkem tahan platsile saata Kylian Mbappet. Ta on rämekiire ja sellepärast ta mulle meeldib!»