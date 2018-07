Pettunud Kaur loodab rallit siiski jätkata

Et saada WRC tipptiimid siia võistlema, nägid korraldajad vaeva, et muuta teed võimalikult lähedaseks eesootavale Soome rallile ja see tähendab, et tuttavatele kiiruskatsetele on lisandunud palju uusi hüppekohti. Ralli teisel kiiruskatsel said sellistelt hüpetelt üle tulles viga Egon Kauri ja Karl Kruuda masinad ja kaks kodust tippu pidid võistluse pooleli jätma.

«Läksin hüppesse ja kuigi arvasime, et see lõi karteri puruks, on ilmselt mõni teine ühendus katki. Õli on väljas, õlirõhk kadunud ja kaugemale sõita ei saanudki,» rääkis Kaur.

«Eks seda oli ette aimata. Loomulikult võiks öelda, et võib-olla pidanuks veel rohkem pidurdama, aga mis sa teed. WRC-autodele on need hüpped nauditavad, teistele aga päris suur piin,» sõnas ta ja lisas, et kindlust andsid eelnevad kaks trampliini, kus muresid polnud.

Siiski loodab Kaur homme rajale naasta. «Päris halb, et ralli kohe sellise alguse sai. Eks neid hüppeid tule homme ka ette, aga loodame parimat.»