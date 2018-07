Londoni Chelsea nimetas ametisse uue peatreeneri

«Minu karjääris algab uus ja põnev peatükk. Loodean, et suudame fännidele pakkuda meetl lahutavat jalgpalli ning et pretendeerime hooaja lõpus karikatele, sest just neid see klubi väärib,» sõnas Sarri, kes on 2003. aastal Chelsea omanikuks saanud Roman Abramovitši ajastu 13. täiskohaga peatreener.