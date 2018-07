Ärimees Oleg Gross on Rally Estonial mõistagi aukülaline ning jälgib hoolega ka oma poja Georgi ja Ott Tänaku tegemisi. Et tegemist on palju, kasutab Gross aja säästmiseks oma võimsa helikopteri abi - kiiruskatsete lõppedes on ta vahel isegi enne rallipargis kui autod ise!