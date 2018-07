Marko Albert võitis triatloni MMil medali

«Pärast möödunud aasta Hawaiid hakkasin mõtlema, et mis võiks olla see, mis mind triatlonis veel kannustaks. Milline võistlus on see, kuhu ma ei ole jõudnud, kuid alati olen vesise suuga tulemusi vaadanud? Väljavalituks osutus ITU MM,» rääkis karjääri lõpusirgel liikuv Albert otsusest Odenses tiitlivõistlustel osaleda.