Inglismaa kapten pärast pronksimängu: see on tase, mida peame hoidma

«Tasemevahe tippmeeskondadega on kindlasti vähenenud. Tänane ja mõned teised mängud näitasid, et meil on endiselt arenguruumi,» sõnas Kane pärast pronksimängu. «Oleme seda alati öelnud – me pole veel lõpetanud, vaid areneme ja saame minna paremaks,» andis Inglismaa kapten mõista.

Inglismaa jõudis poolfinaali 28-aastase vahe järel ning ajalugu kordus, sest vastasmeeskonnale jäädi alla nii poolfinaalis kui pronksimängus, kuid noore koondise kapten loodab, et järgmised 20 aastat sujuvad paremini. «Me ei soovi oodata järgmised 20 aastat, et jõuda poolfinaali. See on tase, mida peame nüüd hoidma. Peame arenema, saama paremaks, aga see tuleb,» lubas Kane.