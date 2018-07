Kas Real saab Ronaldo mantlipärija? Hazard vihjas tugevalt Chelseast lahkumisele

«Pärast kuute suurepärast aastat Chelseas võib praegu olla see aeg, et avastada midagi erinevat,» sõnas Londoni Chelsea ääreründaja Hazard kodumaa väljaandele HNL.

Sisuliselt igas üleminekuaknas on 27-aastast belglast seostatud Madridi Realiga ning mängija on ka ise öelnud, et soovib Hispaania tippklubi eest mängida. Potentsiaalsele üleminekule lisab vürtsi juurde asjaolu, et Real müüs äsja Hazardiga samal positsioonil mängiva Cristiano Ronaldo Torino Juventusesse.