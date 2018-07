Horvaatia edu saladus tuli finaali eel avalikuks

«Inglismaa valdas turniiri jooksul keskmiselt palli 53 protsenti ehk rohkem kui teised meeskonnad. Eeldatavate väravate arv oli nende puhul 1,5 ja see on üsna lähedal keskmisele näitajale, mis on 1,3. Eriti tõhusalt tegid nad kõrget pressingut,» selgitas Lucey. «Horvaatia vastu ei suutnud nad aga palli vallata ja olid sunnitud mängima rohkem pikka söötu. Horvaatia eeldatavate väravate näitaja oli 2,4 Inglismaa 0,7 vastu.»

Sellist statistikat kasutatakse palju USA profiliigades, kuid jalgpallis on see veel erandlik. «Mõni ütleb, et see rikub sporti ja röövib sellest romantika. Sport on juhuslik, aga mitte nii juhuslik nagu arvatakse. Andmetöötluse abiga on võimalik saavutada paremaid tulemusi,» lausus Lucey. «Võid ju vaadata viis tundi ühte mängu, lisaks veel viite mängu, mille vastased on sel turniiril pidanud. See võtab aga terve ööpäeva ehk on inimvõimete piiridest väljas. Ja selle jaoks ongi tehnoloogia.»