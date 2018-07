F1-meeskonna juht käis välja idee, mis Fernando Alonsole ei meeldi

Kui praegu saavad punkte kümme parimat sõitjat süsteemis 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, siis Mallya idee näeb ette, et sõitjad, kes lõpetavad etapi esikümnest väljaspool, saavad samuti ühe punkti juurde. Mallya teine pakutud variant on selline, et etapi viimane saab ühe punkti, eelviimane kaks ja nii edasi kuni võitjani välja. Väidetavalt asuvad vormelisarja juhid punktisüsteemi muudatust kaaluma.